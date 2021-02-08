Москва, 8 февраля, 2021, 22:57 — ИА Регнум. Продолжением агрессивной политики в отношении России назвала высылку российских дипломатов из Германии, Швеции и Польши официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 8 февраля в интервью «Звезде».

ИА REGNUM Митинг в поддержку Навального на Пушкинской площади в Москве, 23 января 2021 года

Комментируя заявление Берлином, Стокгольмом и Варшавой об «ответной» высылке российских дипломатов, представитель МИД РФ отметила, что вышеуказанные европейские страны продолжают «недружественный и весьма агрессивный» для России курс.

Захарова «Дело в том, что все разговоры и аргументации о том, что это мера зеркальная, не выдерживает никакой критики».

Российский дипломат напомнила, что германский, шведский и польский дипломаты высланы за участие в России в несанкционированной политической акции (23 января 2021 г.), поскольку это несовместимо с их дипломатическим статусом.

Берлину, Стокгольму и Варшаве были предоставлены фото‑ и видеодоказательства. Россия, отмечает Захарова, высылая этих лиц, защищает свои интересы, причём «исключительно на международной правовой основе».

Читайте также:Из России будут высланы три дипломата из стран ЕС

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по одному дипломату из России объявлены 8 февраля persona non grata Германией, Швецией и Польшей с формулировкой — «в качестве ответных мер».