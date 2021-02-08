МИД РФ назвал демарш с высылкой российских дипломатов агрессией
Москва, 8 февраля, 2021, 22:57 — ИА Регнум. Продолжением агрессивной политики в отношении России назвала высылку российских дипломатов из Германии, Швеции и Польши официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 8 февраля в интервью «Звезде».
Комментируя заявление Берлином, Стокгольмом и Варшавой об «ответной» высылке российских дипломатов, представитель МИД РФ отметила, что вышеуказанные европейские страны продолжают «недружественный и весьма агрессивный» для России курс.
Российский дипломат напомнила, что германский, шведский и польский дипломаты высланы за участие в России в несанкционированной политической акции (23 января 2021 г.), поскольку это несовместимо с их дипломатическим статусом.
Берлину, Стокгольму и Варшаве были предоставлены фото‑ и видеодоказательства. Россия, отмечает Захарова, высылая этих лиц, защищает свои интересы, причём «исключительно на международной правовой основе».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по одному дипломату из России объявлены 8 февраля persona non grata Германией, Швецией и Польшей с формулировкой — «в качестве ответных мер».