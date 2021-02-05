Москва, , 17:54 — REGNUM Сотрудники диппредставительств Швеции, Польши и Германии объявлены persona non grata в России, сообщили 5 февраля в пресс-службе МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство заявило протест трём дипломатам — послу Швеции, временному поверенному в делах Польши и посланнику Германии.

Причина в том, что дипломаты генконсульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства Германии в Москве были замечены в незаконных акциях 23 января 2021 года.

Поскольку подобные поступки не соответствуют дипломатическому статусу этих европейских представителей, «участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г. объявлены persona non grata».

«Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации», — сообщили в МИД РФ.

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