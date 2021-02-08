Испорченные продукты вместо бесплатного питания для московских школьников
Москва, 9 февраля, 2021, 00:35 — ИА Регнум. В период обучения с применением дистанционных технологий московские школы в качестве компенсации за завтраки и обеды выдавали льготным категориям учащихся, в том числе детям из многодетных семей, продуктовые наборы, в которые входили крупы, подсолнечное масло, кукурузные хлопья, сладости, консервированная рыба и прочее. Однако не все родители остались довольны такой компенсацией.
Мирошникова Оксана Сергеевна, многодетная мама, чей ребенок учится в московской школе №1468, пожаловалась корреспонденту ИА REGNUM на низкое качество продуктов и наличие в них… «живности». Это произошло 29 января 2021 года в управе Таганского района города Москвы на внеочередном открытом заседании муниципальных депутатов.
Оксана получила коробки с набором 29 декабря 2020 года, и спустя почти месяц решила приготовить детям плов из риса, входящего в набор, но, даже не успев вскрыть пакет, обнаружила в нём ползающих насекомых.
Многодетная мама так описывает ситуацию:
29 января 2021 года в Управе Таганского района города Москвы проходил публичный отчёт директоров района о работе их школ, на котором присутствовал и директор школы 1468 Гончарова Светлана Валерьевна.
Оксана Сергеевна принесла запечатанные пачки риса на это мероприятие для того, чтобы показать директору. Но директор Гончарова вопросы относительно риса проигнорировала. Ответ неожиданно был получен от директора школы № 498 Гордзейко Тамары Васильевны, присутствовавшей на собрании.
Но быть может всё это несправедливые обвинения, нельзя же обвинять директоров школ и чиновников на основании отдельно случая. ИА REGNUM обратилось в общественное движение «Родители Москвы» за уточнением ситуации с качеством бесплатных продуктов, выдаваемых школьникам. Для этого был проведён опрос среди участников движения — родителей учеников московских школ — на предмет обнаружениями ими насекомых в школьных продуктовых наборах для льготных категорий.
Результаты опроса, в котором приняли участие 327 человек — родителей учеников из 235 московских школ, впечатлили:
Испорченные продукты в продуктовых наборах обнаружили 78% опрошенных.
В основном речь шла об зараженных насекомыми крупах — рисе и гречке. Также насекомые были обнаружены в какао и сахаре. В консервных банках с рыбой при вскрытии родители находили червей.
Многие из тех родителей, кто рискнул попробовать содержимое продуктового набора, отмечали неприятный вкус и внешний вид продуктов. У некоторых изделий на момент их получения истёк срок годности.
Вот лишь некоторые из комментариев, которые родители оставили в анкетах:
Многодетная мама учеников одной из московских школ, Наталья Д., получившая продуктовый набор в декабре 2020 года, так прокомментировала ситуацию:
Большинство родителей не обращались в школу с жалобами на продуктовые наборы. Основной причиной этого стало неверие родителей учеников школ в то, что директор в состоянии что-либо изменить.
Большая часть родителей, которые обратились в школу с претензией письменно или по телефону, получили замену продуктам, другая часть ответа от школы не дождалась.
Поставщиком «первосортного» риса для школьных продуктовых наборов на упаковках значится ИП Евсеев И.В.
Управление Роспотребнадзора по Московской области 29 января 2021 сообщило на своем сайте о том, что
У родителей остаются вопросы к московским школам, которые являлись заказчиками и подписантами государственных контрактов на поставку некачественных продуктовых наборов — когда школы начнут проверять поставщиков на качество предлагаемых детям продуктов и тем самым нести ответственность за здоровье школьников?