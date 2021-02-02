2 февраля 2021 | Время чтения 10 мин

У родителей своя правда, у директоров — своя. Пандемия заставила каждого узнать, что такое дистанционное обучение. Теперь с этим придётся жить. Вопрос — как?

ИА REGNUM, , 00:20 — REGNUM Внеочередное собрание муниципальных депутатов Таганского района Москвы, на котором депутаты должны были заслушать отчёты директоров пяти средних школ, прошло в районной управе вечером 29 января 2020 года. Это собрание должно было состояться ещё 15 декабря 2020 года, но ни один из приглашённых директоров на него не пришёл. Поэтому десятки родителей школьников Таганского района, которые на собрание пришли, буквально вынудили муниципальных депутатов проголосовать за проведение 29 января 2021 года внеочередного собрания с отчетом директоров. Причиной приглашения директоров на собрание муниципальных депутатов послужили введенные в 2020 году ограничения на очную форму обучения, в результате чего многие родители столкнулись с проблемами не только низкого качества школьного образования, но и здоровья детей.

Родители на собрании муниципальных депутатов района Таганский 29 января 2021 г

Законодательной основой отчёта директоров является норма закона №39 от 11.07.2012 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», который предусматривает

«заслушивание органами местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве информации руководителя государственной общеобразовательной организации города Москвы, обслуживающей население соответствующего муниципального округа, об осуществлении образовательной деятельности — в случае необходимости, но не более одного раза в год».

Эта проблема вызывает у родителей столько эмоций и вопросов, что в итоге на внеочередном собрании о работе своей школы успела отчитаться только директор ГБОУ города Москвы «Школа №480 им. В. В. Талалихина» Бондарева Светлана Николаевна. На собрании также присутствовали директор ГБОУ города Москвы «Школа №498» Гордзейко Тамара Васильевна, заместитель директора по воспитанию и социализации ГБОУ города Москвы «Школа №1270 «Вектор» Солнцева Екатерина Александровна, директор ГБОУ города Москвы «Школа № 1468» Гончарова Светлана Валерьевна, заместитель директора по УВР ГБОУ города Москвы «Школа № 2104 на Таганке» Казакова Екатерина Ефимовна.

Депутат муниципального собрания и директор школы №480 Светлана Бондарева рассказала о работе своей школы в 2020 году. В своем выступлении она сделала основной акцент на положительных сторонах цифрового и «дистанционного» образования:

за время удаленной работы 93% педагогов успели пройти курсы повышения квалификации;

увеличились возможности освоения технологических направлений среднего образования за счет обучения на цифровых тренажерах и стимуляторах;

систематическое использование компьютеров в учебном процессе позволило ученикам приобрести первичные навыки, необходимые для профессий, предполагающих владение информационными технологиями;

увеличились возможности выбора индивидуальной образовательной траектории, когда учащийся может подобрать не только индивидуальный набор учебных дисциплин, но и время их изучения;

формы проведения виртуальных уроков весьма разнообразны — лекция в режиме реального времени с элементами видео, самостоятельная работа по сценариям, конференции в чате, тренинг с использованием специальных обучающих систем;

сетевой учитель может создавать уроки самых разных типов в зависимости от возраста детей, от степени их активности, самостоятельности и от специфики предмета;

находясь на «дистанте», учащиеся имели возможность проходить промежуточное тестирование в удобное для них время;

во время «дистанта» на 30% увеличилось количество победителей и призеров школьных олимпиад, проводимых в формате онлайн;

в рамках чемпионата WorldSkills Russia ученики школы стали призерами в компетенциях электромонтаж, информационная безопасность, программные решения для бизнеса, ремонт и обслуживание автомобилей, спасательные работы;

во время «дистанта» были проведены виртуальные экскурсии по музеям школы, куда были приглашены также и ветераны.

Глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов задал директорам ряд вопросов об их личной ответственности за последствия обучения с применением дистанционных технологий, прежде всего, с юридической точки зрения, так как мнение родителей при введении «дистанта» ими не учитывалось вопреки закону «Об образовании» и тем нормативным актам, в которых указывается, что выбор формы обучения осуществляется при согласии родителей учеников.

Ответы директоров можно свести к следующему: все решения за них принимал учредитель — Департамент образования и науки города Москвы, и они точно не помнят, принимали ли в их школах специальные локальные акты, переводящие учеников на «дистант».

Родители, пришедшие на собрание ознакомиться с отчетами директоров единогласно заявили, что письменных заявлений о согласии на перевод ребенка на обучение с применением дистанционных технологий они не писали, и школа таких документов с них не требовала. Также родители задали директорам ряд важных вопросов.

Родители на собрании муниципальных депутатов района Таганский 29 января 2021 г

Один из вопросов касался предоставления директорами данных со статистикой заболеваемости учителей в разрезе трех последних лет для определения, насколько коронавирус страшен для учителей. Эту информацию за 2018, 2019 и 2020 год можно взять из больничных листов, хранящихся в бухгалтерии или отделе кадров. К сожалению, директора не предоставили запрошенную у них заранее информацию, а директор Т. Гордзейко предложила с этим запросом обратиться в Минздрав.

Еще один вопрос был об оценке последствий «дистанта» для здоровья детей и о том, какие мероприятия проводятся школами для учета здоровья учеников и исправления негативных последствий.

Директор Т. Гордзейко заявила, что она не может утверждать, что «дистант» несёт негативные последствия для здоровья детей. Директор С. Бондарева сообщила, что в её школе «нет неприятных случаев со здоровьем детей». Заместитель директора школы Е. Казакова сказала, что в её школе ведется постоянный диалог с родителями, и они знают всех детей, которым нужна психологическая помощь, подтвердив тем самым, что проблема с психическим здоровьем у детей существует.

Также директора показали свою неосведомленность об официальном исследование НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НМИЦ Здоровья детей» Минздрава РФ, которое прямо подтверждает реальный вред здоровью школьников. Летом 2020 года «Медицинской газете» коллектив авторов во главе с профессором Владиславом Кучмой опубликовал статью о том, что современная цифровая школа не безопасна для здоровья детей: в условиях дистанционного обучения более чем у 80% школьников проявились неблагополучные психические реакции, и только 13% школьников легко адаптировались к дистанционному режиму. Директор Т. Годзейко поинтересовалась у присутствующих, не является ли профессор Кучма бывшим президентом Украины.

Со стороны родителей был задан вопрос об оценке директорами уровня образования детей, находившихся на «дистанте». Директора в качестве аргумента положительных последствий привели статистику по ЕГЭ: у директора С. Гончаровой в 2020 году оказалось пять 100-балльных выпускников и несколько медалистов. Директор Т. Гордзейко сообщила, что две команды школы в дистанционном формате с марта по июль 2020 года принимали участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена», и один ребёнок попал в Артек на суперфинал и выиграл там миллион рублей. А другие дети из восьмого класса прорабатывали колонизацию Луны.

Родители также спросили о качестве цифровых платформ МЭШ, РЭШ, «Учи.ру», Microsoft Teams и прочих, рекомендованных для обучения детей. Родителей интересовало, знают ли директора школ, кто их сертифицировал, рекомендовал для обучения, создавал для них контент, кто владеет этими платформами. Т. Горздейко полагает, что весь контент МЭШ разрабатывается учителями города Москвы, модерируется несколькими экспертами. Для школ, учителя которых создают такой контент, правительство Москвы выделяет гранты, и её школа также получает аналогичные гранты. Также из уст директора Т. Гордзейко прозвучало, что Microsoft Teams — самая безопасная для детей платформа.

Председатель движения «Родительский отпор» Николай Мишустин задал вопросы, касающиеся несоответствия электронных досок нормам СанПиН, но ответов от директоров не последовало.

На вопрос родителей, как будет учитываться их мнение в соответствии закону «Об образовании в РФ» в случае очередного перехода на дистанционное обучение, директор Т. Гордзейко ответила, что мнение родителей учитываться не будет.

Итоги собрания прокомментировал глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов:

«Я считаю, что очень правильно и хорошо, что в принципе образование становится из какой-то табуированной темы предметом детального общественного рассмотрения, обсуждения. Реформы в этой сфере, я имею в виду прежде всего ЕГЭ и укрупнение школ, и нынешняя цифровизация однозначно ведут к деградации института бесплатного образования в России. Кто этого не видит, тот слеп.

Я с читаю, что правильно и хорошо, что мы пообщались с директорами, поняли их отношение к родителям и нашим детям, их приоритеты и оценки. Я считаю, что нам всем, родителям, необходимо срочно, буквально вчера, сплачиваться в Советы родителей школ, которые предусмотрены законом «Об образовании в РФ» и брать под свой тотальный контроль и Управляющие советы школ, и все локальные акты общеобразовательных учреждений.

Я готов как многодетный отец, как юрист и муниципальный депутат оказать максимальную методическую и в том числе политическую поддержку родителям Москвы, их объединениям, чтобы установить максимальный родительский контроль за производимыми сверху изменениями в наших школах».

Илона Менькова, председатель общественного движения «Родители Москвы», наблюдавшая за собранием онлайн, также высказала свое мнение:

«Жители Таганского района, родители школьников подали прекрасный пример родителям из других районов Москвы. Такие встречи являются очередным шагом к налаживанию нормального взаимодействия между родителями и администрациями школ. К большому сожалению, директора школ забыли, что родители являются неотъемлемыми участниками учебного и воспитательного процесса учащихся. Школа не имеет права исключать родителей из процесса, не учитывая их мнения. Напротив, директорам необходимо в кратчайшие сроки наладить реальный диалог с родительским сообществом, а не его имитацию. Не бывает худа без добра, период «дистанта» продемонстрировал многим родителям всю серьезность проблем, существующих сегодня в сфере образования и, в частности, в школе, о которых раньше многие даже не подозревали. Теперь не стоит рассчитывать, что родители продолжат молчать. Мы, родители, не борёмся против школы или против директоров. Мы за школу, мы за качественное и безопасное образование для наших детей, которое позволит им вырасти полноценными и здоровыми людьми. Мы не теряем надежды, что школа вновь займет достойную позицию на стороне детей и родителей, став их союзником».

Светлана Кассина, мама ученика московской школы №1468, активист общественного движения «Родители Москвы» присутствовала на собрании, и вот какой вывод она сделала:

«Меня как маму детей школьного возраста пугает тот факт, что директора отрицают какие-либо проблемы с успеваемостью и со здоровьем у детей. По мнению директоров, успеваемость на уроках выросла, результаты онлайн-олимпиад улучшились. Но мы прекрасно понимаем, что дети, находясь без контроля педагогов, списывали ответы из сети Интернет. Часть детей работала на уроках и олимпиадах вместе с родителями и репетиторами — отсюда появились «звёзды» дистанционного обучения и победители онлайн-олимпиад. Также директора обвиняли в негативных последствиях «дистанта» детей и их родителей, говорили, что проблемы возникли у тех детей, у кого низкая учебная мотивация и кому родители не уделяют достаточно внимания и времени. Фактически мы существуем в разных мирах… У них свой выдуманный мир, существующий в их отчетах, у нас непривлекательная реальность».

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