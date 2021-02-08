Санкт-Петербург, 8 февраля, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Власти Петербурга решили придумать кодекс этики для водителей легковых такси.

Дарья Драй ИА REGNUM 9 Ядекс Такси

«Петербург нуждается в кодексе этики для легковых такси, содержащем минимальные требования к качеству услуг и обобщенный собирательный «портрет» квалифицированного водителя», — заявили в администрации города.

На принятии такого документа настаивает комитет по транспорту Петербурга, напоминая об участившихся жалобах горожан на неэтичное поведение таксистов.

При разработке кодекса этики обещают учесть мнение как перевозчиков, так и их пассажиров-петербуржцев.

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Напомним, всех агрегаторы такси уже подписали соглашение об информационном взаимодействии в сфере перевозок пассажиров и багажа в Петербурге. Оно подразумевает также и подготовку поправок в законы, регулирующие сферу такси, оперативное рассмотрение поступающих в комитет жалоб граждан, связанных с такси.

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Заметим, петербургские таксисты периодически совершают правонарушения и даже преступления по отношению к пассажирам. Так, в ноябре и декабре 2020 года произошло несколько случаев изнасилования таксистами пассажирок, а в январе агрегатор «Ситимобил» был вынужден заблокировать аккаунт таксиста по имени Журажон, та как он занимался просмотром порнографии и мастурбацией, пока вёз петербурженку на пассажирском сидении в аэропорт «Пулково».