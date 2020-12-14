Санкт-Петербург, , 11:55 — REGNUM В Санкт-Петербурге водитель такси оказался преступником и средь бела дня в обжитом районе изнасиловал пассажирку, а после довез ее до дома. Женщине в результате насилия понадобилась медицинская помощь. Об этом 14 декабря сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

1 Такси Дарья Драй © ИА REGNUM

Нападение на 43-летнюю петербурженку было совершено водителем такси днем 12 декабря. Женщина села в автомобиль такси, вызванный с помощью приложения-агрегатора, на перекрестке Тихорецкого и Светлановского проспектов. По пути к месту назначения на Богатырском проспекте водитель остановился и набросился на пассажирку на заднем сиденье и изнасиловал. После чего довез до конечного пункта и скрылся.

Личность предполагаемого насильника установлена — им оказался 37-летний гражданин Таджикистана, его уже разыскивают. Женщине понадобилась медицинская помощь.

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Напомним, в ноябре 2019 года в Санкт-Петербурге органы СКР возбудили уголовное дело в отношении водителя такси, напавшего на пассажирку — инвалида-колясочника и совершившего насильственные действия сексуального характера, а также ограбление.

Полицейские оперативно задержали 26-летнего гражданина одной из азиатских республик СНГ, 1993 года рождения. Во время нападения на женщину таксист заблокировал двери, а деньги похищал под угрозой убийства.