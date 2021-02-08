Хабаровск, 8 февраля, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Власти Хабаровского края продолжают следить за ситуацией с бензином. Врио губернатор Михаил Дегтярёв раскритиковал нерасторопность профильных ведомств в первые дни бензинового ажиотажа, и поблагодарил работников нефтеперерабатывающего завода, которые круглосуточно настраивали процесс выпуска топлива, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

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«Эта кризисная ситуация должна научить нас правильно реагировать. Специалисты комитета по ТЭК начали объезд автозаправок поздно. При первых появлениях информации в СМИ и соцсетях нужно было эту работу организовать. Поэтому здесь «неуд». Мы обсудим ситуацию и сделаем выводы. Кто заинтересован в ажиотажном спросе, который не был спрогнозирован и заложен? Мы примерно представляем и знаем, кто заинтересован в дестабилизации обстановки на Дальнем Востоке и в Хабаровском крае», — сказал Дегтярев в ходе оперативного совещания.

Отмечается, что 8 февраля ситуация с дефицитом бензина в Хабаровском крае стабилизировалась. На 14:00 в Хабаровске на заправках сети «ННК» бензин марки АИ-92 был в свободной продаже на всех 52 станциях, а АИ-95 — на 40. При этом очередей на городских АЗС не отмечалось.

«За двое суток НПЗ выпустил 1270 тонн бензина марки АИ-95. Сейчас идёт производство и АИ-92, и АИ-95. Поэтому нехватки топлива фактически в регионе уже нет. Но перебои в продаже ещё возможны, так как нефтетрейдерам требуется время для доставки бензина по районам. Так, в Комсомольске-на-Амуре на утро понедельника на четырёх из пяти АЗС «ННК» был только бензин АИ-92. Марку АИ-95 туда сейчас везут», — пояснил и. о. председателя краевого комитета по развитию ТЭК Александр Чипизубов.

Продолжается мониторинг цен на топливо. По сетям заправок «Роснефть» и «ННК» повышения продажной стоимости не выявлено. По фактам завышения цен на бензин в Ванинском и Советско-Гаванском районах, материалы были переданы в региональный УФАС.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский нефтеперерабатывающий завод на утро 7 февраля выпустил 600 тонн бензина марки АИ-95. Топливо отгрузили компании ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт», которая доставила бензин на заправки «ННК». Холдинг «ННК» старается закрыть потребности региона и в этой марке бензина.