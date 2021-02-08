Хабаровск, , 05:24 — REGNUM Хабаровский нефтеперерабатывающий завод на утро 7 февраля выпустил 600 тонн бензина марки АИ-95. Топливо отгрузили компании ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт», которая доставила бензин на заправки «ННК». Холдинг «ННК» старается закрыть потребности региона и в этой марке бензина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

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«С 6 февраля бензин АИ-92 не выпускался, накануне его произвели 1800 тонн. Вместо него шло производство АИ-95. Что касается АИ-92, то его накоплено на нефтескладах достаточное количество. Теперь предприятие старается ликвидировать дефицит по марке АИ-95, поэтому будет выпускать только это топливо вплоть до понедельника», — рассказал и. о. председателя комитета по развитию ТЭК Александр Чипизубов.

Он добавил, что на всех 52 заправках «ННК» в Хабаровске бензин есть, очереди стали значительно меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, в первых числах февраля очереди автомобилистов на АЗС в Хабаровске были многочасовыми, перекупщики предлагали на популярных сайтах бензин по запредельным ценам, а также продавали места в очередях на заправках.