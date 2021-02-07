Тегеран, 7 февраля, 2021, 16:14 — ИА Регнум. В Иране вакцинация населения от COVID-19 российским препаратом «Спутник V» начнётся 9 февраля, заявил министр здравоохранения республики Сейед Намаки.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «'Спутник V'»

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«Вакцинация российским препаратом «Спутник V» начнётся во вторник, 9 февраля», — цитирует его агентство IRNA.

Он уточнил, что в первую очередь будет вакцинирован медицинский персонал отделений интенсивной терапии.

После вакцину получит «остальной медперсонал, граждане, находящиеся в домах престарелых, и люди старше 65 лет».

Как сообщало ИА REGNUM, первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» была доставлена в Иран 4 февраля на самолете иранской авиакомпании Mahan Air.

В составе груза, который прибыл в аэропорт имени имама Хомейни, числится 5 млн доз препарата. «Спутник V» стал первой вакциной, поступившей в республику из-за границы. Вторую партию вакцины должны доставить в Иран к концу февраля, а третью — 10 марта.

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