Санкт-Петербург, 7 февраля, 2021, 08:04 — ИА Регнум. В настоящее время в Санкт-Петербурге свободно 5637 коек для лечения больных с COVID-19 и пневмонией, что составляет 44,9% от всего коечного фонда, развернутого в период борьбы с коронавирусной инфекцией.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

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Как сообщили в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге COVID-19, с 15 февраля возобновит прием пациентов на 198 коек по хирургическому профилю Детская клиническая больница №5 им. Филатова, которая также лечит детей от ковида.

Как сообщало ИА REGNUM, городская Мариинская больница с 8 февраля переведёт на оказание помощи «нековидным» пациентам 588 коек. Для долечивания пациентов с COVID-19, приём которых уже прекращен, оставят 92 койки в отдельно стоящем здании.

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По данным координационного совета, 6 февраля количество поступлений пациентов в стационары, по сравнению с прошлой субботой, показало снижение на 21,6%. В то же время произошло увеличение регистрации в медицинских организациях лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 (+87%).

С учетом этого фактора и всё еще большого количества активно больных противоэпидемические мероприятия в городе будут продолжены, а темпы вакцинации будут увеличиваться.

С начала прививочной кампании в Петербурге вакцинировано 102 304 человека. Из них 21 417 полностью закончили цикл вакцинации. В Петербург за всё время поступило 218 642 комплекта вакцины. Не израсходованный остаток в поликлиниках составляет 54 598 комплектов.