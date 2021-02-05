Санкт-Петербург, , 09:49 — REGNUM Мариинская больница в центре Петербурга с понедельника, 8 февраля, будет принимать как плановых больных по направлениям, так и экстренных, которые доставляются службой скорой помощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 февраля сообщили в пресс-службе больницы. Тем самым будет снята часть нагрузки с других «нековидных» стационаров города, которые в настоящее время испытывают серьезные трудности.

Мариинская больница Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, Мариинская больница с 8 февраля обратно перепрофилирует на оказание помощи «нековидным» пациентам 588 коек. Для долечивания пациентов с COVID-19, приём которых ранее был прекращен, оставят 92 койки в отдельно стоящем здании.

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Издание «Доктор Питер» ранее сообщило, что Елизаветинская больница, Городская больница № 26 на ул. Костюшко и НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, которые принимают пациентов по линии скорой помощи, очень сильно перегружены и вынуждены досрочно выписывать на амбулаторное лечение пациентов, чтобы освободить койки для тех, кому нужна экстренная помощь.

«Все ждут как манны небесной 8 февраля — после дезинфекции Мариинская больница должна начать прием неинфицированных пациентов», — отмечается в материале.