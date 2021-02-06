Вашингтон, 6 февраля, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Американская фармацевтическая компания Pfizer направила в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии документы для регистрации своей вакцины от COVID-19. Об этом сообщается на сайте бразильского регулятора.

U.S. Secretary of Defense Вакцина от коронавируса Pfizer

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию — все новости»

Отмечается, что это уже вторая заявка на постоянную регистрацию вакцины от COVID-19 — в конце января 2021 года аналогичное обращение направила британско-шведская AstraZeneca.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние 24 часа в Бразилии выявили еще 50 872 носителя коронавируса SARS-CoV-2. Всего в Бразилии зарегистрировали 9 447 165 подобных случаев. При этом 8 326 798 фактов инфицирования завершились выздоровлением пациентов.

Ранее минздрав Бразилии объявил о готовности закупить у России 10 млн доз вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции.

Читайте подробнее: Бразилия готова закупить у России 10 млн доз вакцины «Спутник V»