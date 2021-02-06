Бразилиа, , 02:50 — REGNUM Контракт на приобретение 10 млн доз российской вакцины «Спутник V» против COVID-19 готово подписать бразильское правительство. Об этом 5 февраля сообщается на сайте министерства здравоохранения Бразилии.

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При этом отмечается, что оплата за поставку этой партии может быть произведена только после одобрения для использования препарата на территории страны. Такое решение должно принять Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa).

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля бразильский сенат (верхняя палата парламента) принял законопроект, обязывающий власти в условиях чрезвычайной ситуации регистрировать вакцины от COVID-19 в течение пяти дней при том условии, что они ранее были одобрены за рубежом.

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