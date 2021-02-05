Москва, 5 февраля, 2021, 20:58 — ИА Регнум. Ситуация на продовольственном рынке России в январе 2021 года в целом соответствовала сезонным тенденциям. Об этом заявили 5 февраля в Минсельхозе, комментируя данные Росстата по инфляции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В продуктовом магазине

В ведомстве также обратили внимание, что благодаря принятым правительством мерам регулирования удалось снизить цены на отдельные категории продукции, в том числе сахар-песок, подсолнечное масло российского производства, куриные яйца.

В Минсельхозе добавили, что на текущий момент не видят оснований ожидать скачкообразного повышения цен на продукты питания в России.

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Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в январе выросли в среднем на 0,7%. При этом продовольственные товары подорожали на 1,01%, а рост цен на плодоовощную продукцию составил 4,77%.