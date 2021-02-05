Москва, , 19:34 — REGNUM Значительный рост цен на овощи и фрукты зафиксирован в России в январе 2021 года. Об этом сообщает 5 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Яблоки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным ведомства, за минувший месяц помидоры стали дороже на 14,6%, виноград — на 13%, морковь — на 8,2%, картофель — на 7,1%, бананы — на 6,5%, огурцы — на 6%, репчатый лук — на 5,3%. Вместе с тем цены на апельсины снизились на 7,3%, лимоны — на 3,7%.

Среди других продуктов питания в январе подорожали охлаждённые и мороженые куры, пшеничная мука, икра лососевых рыб, майонез — на 1,4−2,2%, подсолнечное масло — на 0,1−1,5%, живая, охлаждённая и мороженая рыба, рыбные консервы, натуральные консервированные овощи, кетчуп, шоколад, хлопья из злаков, овсяные хлопья «Геркулес» — на 1−1,3%.

В то же время сахар-песок стал дешевле на 1,6%, пшено — на 0,6%, куриные яйца — на 0,3%, натуральный пчелиный мёд — на 0,1%.

Зафиксирован также существенный рост цен на некоторые лекарственные препараты. Так, бромгексин за месяц подорожал на 5,6%, аспирин — на 1,8%, алмагель и линекс — на 1,6%, отечественные поливитамины — на 1,5%, йод — на 1,4%, настойка пустырника — на 1%, арбидол — на 0,4%.

Напомним, ранее сегодня в Росстате сообщили, что в среднем потребительские цены в России в январе выросли на 0,7%. Инфляция в годовом выражении ускорилась до 5,2% с 4,9% в предыдущем месяце.

Читайте ранее в этом сюжете: Годовая инфляция в России в январе ускорилась до 5,2%

Читайте развитие сюжета: Минсельхоз дал прогноз по ценам на овощи и фрукты в России