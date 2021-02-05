Москва, 5 февраля, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Новый государственный секретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым поздравил российскую сторону с тем, что вакцина от COVID-19 «Спутник V» «даёт результаты». Он заявил об этом 5 февраля на пресс-конференции по итогам встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

(сс) State Department. Ron Przysucha Госсекретарь США Энтони Блинкен

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"Я вчера об этом говорил с Энтони Блинкеном, мы затронули тему «Спутника», он поздравил с тем, что она даёт результаты», — сказал он.

Кроме того, Лавров рассказал, что также в ходе данного разговора стороны договорились о продвижении контактов лабораториями, учёными и производителями вакцин из России и США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что после того, как в научном журнале The Lancet были обнародованы результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», Европейское агентство по лекарственным средствам, возможно, сертифицирует данный препарат.