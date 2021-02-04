Москва, 4 февраля, 2021, 18:50 — ИА Регнум. Указ о посмертном награждении орденами Мужества погибших сотрудников противопожарной службы ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю подписал 4 февраля президент России Владимир Путин.

24.mchs.gov.ru Цветы на месте гибели пожарных в Красноярске

Следите за развитием событий в трансляции: «Крупный пожар на складе автозапчастей в Красноярске — все новости»

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, награждены старший прапорщик внутренней службы Анатолий Жалнерчик, старший прапорщик внутренней службы Алексей Пузырев и сержант внутренней службы Максим Рябцев.

24.mchs.gov.ru Жалнерчик Анатолий Павлович

24.mchs.gov.ru Пузырев Алексей Евгеньевич

24.mchs.gov.ru Рябцев Максим Михайлович

Читайте также:В Красноярском крае 5 февраля объявлено днём траура по погибшим пожарным

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трое пожарных погибли в ходе ликвидации пожара на складе автозапчастей, вспыхнувшего в Красноярске 3 февраля 2021 г. Площадь возгорания превысила три тысячи квадратных метров.