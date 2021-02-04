Красноярск, , 07:55 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил 5 февраля в регионе днём траура по погибшим при пожаре на складе запчастей в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Крупный пожар на складе автозапчастей в Красноярске – все новости»

Власти края, красноярские депутаты выражают соболезнования родным и близким погибших пожарных и работника склада.

Читайте также: Красноярская полиция возбудила дело после гибели работника склада на пожаре

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля на улице Калинина в Красноярске произошёл крупный пожар на складе автозапчастей. Пожарные искали людей в горящем здании. Одно из звеньев перестало выходить на связь, обрушилась кровля. Погибли работник склада и трое пожарных. Возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: МЧС обещает помочь родственникам погибших в Красноярске пожарных