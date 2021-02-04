Москва, 4 февраля, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от ЛДПР Максим Зайцев обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой рассмотреть вопрос о разблокировке социальных карт непривившихся от коронавируса лиц старше 65 лет и людей с хроническими болезнями.

Александр Куликов ИА REGNUM Пожилая женщина в маске и перчатках

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«Вакцинация является добровольной, и дискриминация в любом ее выражении недопустима», — цитирует письмо парламентария РИА Новости.

Одновременно депутат обратил внимание на то, что заблокированные социальные карты препятствуют прохождению вакцинации пенсионерами, так как не у всех из них есть финансовая возможность оплатить проезд до медучреждения.

Кроме того, Зайцев указал на то, что многие компании возвращают с «удалёнки» своих сотрудников.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, москвичам 65+, а также людям с хроническими заболеваниями уже несколько месяцев рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Их карты заблокированы с 9 октября 2020 года. 29 декабря власти столицы пообещали, что если человек пройдёт вакцинацию от коронавируса, то их социальные карты автоматически начнут работать через 14 дней после получения второго компонента вакцины.

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