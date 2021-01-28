Москва, , 13:31 — REGNUM В Москве не торопятся разблокировать социальные карты людям старше 65 лет для льготного и бесплатного проезда на общественном транспорте. Отмена требования о переводе не менее 30% сотрудников на удалённый режим работы с 27 января не стала основанием для разблокировки карт. Как и прежде, если человеку нужно куда-то поехать, можно купить карту «Тройка», разовый билет или воспользоваться услугами такси. Как сообщало ИА REGNUM, за свой счёт пенсионеры вынуждены добираться, в том числе, в медицинские учреждения.

Пенсионер в защитной маске Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась – все новости»

Читайте также: Обманули: москвичам не разблокируют соцкарты для поездки к врачам

Напомним, что москвичам 65+, а также людям с хроническими заболеваниями уже несколько месяцев рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Их карты заблокированы с 9 октября 2020 года. 29 декабря власти пообещали, что если человек пройдёт вакцинацию от коронавируса, то их социальные карты автоматически начнут работать через 14 дней после получения второго компонента вакцины.

Теперь требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы в Москве носит рекоменда­тельный характер. Возвращать ли с удалёнки москвичей 65+, принимает решение работодатель.

Как заявил ИА REGNUM пенсионер Иван З., люди уже опустили руки, порой, приходится ездить «зайцем». «Не везде можно добраться пешком. Соседка каждый день встречает внуков из школы. Приходится пользоваться общественным транспортом. Брат вынужден к врачу на такси ездить. Разные бывают ситуации. Похоже власти выбрали тех, кого проще всего обидеть — пенсионеров и детей, над ними и экспериментируют», — прокомментировал он ситуацию с блокировкой карт.

«Сроки и этапы отмены остающихся ограничений будут объявлены дополнительно», — уточнил мэр Москвы Сергей Собянин.