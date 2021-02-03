Санкт-Петербург, 3 февраля, 2021, 14:23 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на 3 февраля свободен 41% коек для больных с COVID-19 и пневмонией. В связи со снижением заболеваемости и количества госпитализаций с 8 февраля в стационарах города несколько сотен коек будут перепрофилированы для планового приёма больных. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов после заседания рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

ИА REGNUM Александр Беглов

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"С начала следующей недели планируем перевод части этого коечного фонда в штатный режим работы», — сказал губернатор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, к штатной работе вернутся городская Мариинская больница, несколько отделений детской городской больницы имени Н.Ф. Филатова и федеральный НИИ имени Поленова.

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В Мариинской больнице на плановый приём с понедельника, 8 февраля, планируется перевести 588 коек. Для лечения пациентов с ковидом оставят 92 койки. Больница уже перестала принимать новых коронавирусных пациентов.

В Детской городской клинической больнице имени Филатова также со следующей недели в штатный режим вернутся 198 коек хирургического корпуса. Для инфекционных пациентов-детей в этой больнице оставят 362 койки. Напомним, по сравнению с декабрем 2020 года, в январе 2021 года число петербургских детей, больных коронавирусом, уменьшилось на 60%.

Нейрохирургический институт имени профессора Поленова (подразделение НИМЦ имени Алмазова) полностью вернётся к обычной работе.

В настоящий момент в Петербурге медицинскую помощь больным с COVID-19 и пневмониями оказывают 17 городских и восемь федеральных стационаров. В них развёрнуто 12 538 инфекционных коек.

Как уточнили в Смольном, переходить в штатный режим будут, в первую очередь, федеральные медицинские учреждения.

По данным Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, за неделю число новых случаев заболевания COVID-19 уменьшилось на 19%, а количество госпитализаций сократилось почти на 7%.

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В то же время, за 2 февраля в городе выявили еще 1916 случаев заражения, что на 432 случая больше, чем днем ранее, и на 371 больше, чем за последние сутки в Москве.