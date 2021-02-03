Санкт-Петербург, 3 февраля 2021, 11:56 — REGNUM Петербург в очередной раз оказался на первом месте среди регионов России по числу вновь выявленных зараженных коронавирусом лиц. Об этом сообщает 3 февраля оперативный штаб.
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За последние сутки в городе выявили еще 1916 случаев заражения, что на 432 случая больше, чем днем ранее, и на 371 больше, чем за последние сутки в Москве.
Всего в Петербурге за время пандемии, по официальным данным, заразились 339 358 человек, хотя власти признают, что в реальности COVID-19 уже переболели как минимум 1,5 млн петербуржцев.
Выздоровели 237 310 человек, включая 3627 выписанных пациентов за последние сутки.
Добавим, в России за сутки подтвердили 16 474 новых случая заражения, их общее число достигло 3 901 204.
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