Москва, 3 февраля, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В туристическом сезоне 2021 года Таиланд рассчитывает привлечь на отдых в страну порядка 5 млн иностранных туристов. Об этом заявил министр туризма и спорта Таиланда Пхипат Ратчакитпракарн, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

ИА Красная Весна В лодке. Таиланд

По его словам, министерство общественного здравоохранения Таиланда сейчас работает над проектом «вакцинного паспорта», который может быть реализован на смарт-карте или в мобильном приложении.

Основной турпоток в Таиланд в 2021 году ожидается из соседних азиатских стран — Китая, Индии и Малайзии. По мнению российских туроператоров, исходя из планов тайских властей, Таиланд сможет открыться для туристов из России не ранее осени 2021 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года власти Таиланда заявляли, что ввели безвизовый режим для туристов из России.

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