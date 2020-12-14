Бангкок, , 15:55 — REGNUM Безвизовый режим для туристов из России ввели власти Таиланда, упростив этим гражданам РФ въезд в страну. Об этом 14 декабря говорится в сообщении на официальной странице таиландского посольства в Объединенных Арабских Эмиратах в соцсети Facebook.

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Согласно обнародованной информации, Таиланд разрешил находиться на своей территории без визы в течение 30 дней гражданам 62 государств, включая Россию.

При этом туристам из Аргентины, Бразилии, Чили и Перу разрешено находиться в стране на протяжении 90 дней.

Кроме этого, отмечается, что все въезжающие в страну иностранцы должны при себе иметь свидетельство о въезде (СОЕ), бронь гостиницы для прохождения альтернативного государственного карантина (ASQ), результат проведенного не позднее 72 часов до вылета ПЦР-теста на коронавирус, «Медицинское свидетельство о пригодности к полетам» (Fit to Fly) такого же срока действия и страховку, которая покрывает лечение COVID-19, на сумму не менее $100 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что с 16 декабря на территории Германии вводится наиболее жёсткий в истории страны локдаун, так как ситуация с распространением коронавирусной инфекцией является крайне серьёзной.