Москва, 3 февраля, 2021, 08:14 — ИА Регнум. В настоящее время государственная корпорация «Роскосмос» ведет обсуждение со своими коллегами из Китая возможных научных задач исследования Луны и прорабатывает вопросы технической реализации проекта. Об этом 3 февраля рассказал заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

Roscosmos.ru Приборный отсек летного экземпляра станции Луна-25

«В настоящее время ведется работа по определению возможных научных задач по исследованию Луны, которые могут представлять взаимный интерес, а также прорабатывается возможная техническая реализация проекта», — приводит его слова ТАСС.

Также Савельев указал, что на данный момент стороны предполагают реализовать проект по созданию научной лунной станции с широкой кооперацией на международном уровне.

«До наличия утвержденных договоренностей с китайскими партнерами и создания соответствующей нормативно-правовой базы сотрудничества говорить о привлечении конкретных стран/организаций представляется преждевременным», — добавил заместитель гендиректора «Роскосмоса».

Кроме того, известно, что вопросы по сотрудничеству обсуждаются специалистами из России и Китая в специально созданной тематической рабочей группе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что девятый прототип межпланетного марсианского космического корабля Starship компании SpaceX взорвался при посадке в ходе проводимых 2 февраля испытаний на полигоне в деревне Бока-Чика (штат Техас, США).