Хабаровск, 3 февраля, 2021, 03:31 — ИА Регнум. На Дальний Восток по распоряжению Минэнерго для устранения дефицита бензина, происшедшего из-за технических сбоев на Хабаровском НПЗ, организовали поставки из трёх регионов РФ и Росрезерва. При этом руководство завода заверяет, что с 3 февраля НПЗ возобновит отгрузки топлива в полном объёме.

Иван Шилов ИА REGNUM Заправка

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Около 38,6 тыс. тонн бензина с нефтеперерабатывающих заводов Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов отправлено в дальневосточные регионы, пишет РБК.

Отмечается, что Хабаровский НПЗ, выпускающий около 50 тыс. тонн бензина в месяц, — один из основных производителей топлива на Дальнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский НПЗ после ремонтных работ запустился 30 января, но, вопреки заверениям руководства, так и не вошёл в производственный цикл. Предприятию не удалось запустить все установки вторичной очистки топлива, чтобы начать выпуск бензина. Власти региона разработали временную оперативную схему доставки и продажи топлива.