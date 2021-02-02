Хабаровск, , 07:37 — REGNUM Хабаровский НПЗ после ремонтных работ запустился 30 января, но, вопреки заверениям руководства, так и не вошёл в производственный цикл. Предприятию не удалось запустить все установки вторичной очистки топлива, чтобы начать выпуск бензина. Власти региона разработали временную оперативную схему доставки и продажи топлива, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Принято решение о поставках топлива для Хабаровского края из Росрезерва. 2 февраля были залиты первые цистерны, которые уже отправлены в регион. Их подход ожидается ночью. Речь идёт о бензине марки АИ-92. Цистерны будут оправлять ежедневно.

Разработанный порядок должен обеспечить свободную продажу бензина за наличный расчёт вдоль автотрасс от Бикина до Комсомольска-на-Амуре, чтобы люди не испытывали проблем в пути.

Что касается городов, то с руководством ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» достигнута договоренность о том, что бензин будет в свободной продаже не менее чем на 30% заправок «ННК». На остальных топливо будут продавать по карточкам.

«На АЗС «ННК» по трассам бензин будут продавать и по карточкам, и за наличный расчет. В Комсомольске-на-Амуре из пяти заправок «ННК» и по картам, и за наличный расчет должны работать не менее 2−3 заправок. В Хабаровске из 52 заправок в свободной продаже бензин будет не менее чем на 9−10 заправках, а на остальных только по картам. При этом на заправках «Роснефти» бензин всех марок, как и ранее, будет продаваться без ограничений. Такая схема позволит гарантированно обеспечить общественный транспорт и оперативные службы», — пояснили в правительстве Хабаровского края.

Ежедневно в комитете по развитию ТЭК анализируют ценовую политику на местном рынке. Пока у властей есть данные о том, что цены на бензин подняли три независимых нефтетрейдера в Ванинском и Советско-Гаванском районах. По этим случаям подготовлены и переданы обращения в Управление ФАС по Хабаровскому краю для проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске с 19 по 25 января 2021 года наблюдалось повышение потребительских цен на бензин.