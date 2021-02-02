Минск, 2 февраля, 2021, 21:53 — ИА Регнум. Британский аналитический центр в области международных отношений Chatham House опросил жителей Белоруссии и выяснил, кому они доверяют. Исследование проводилось в нарушение запрета властей постсоветской республики в январе среди горожан методом CAWI.

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Из почти тысячи опрошенных, как сообщил соавтор исследования Григорий Остапеня (Рыгор Астапеня, ассоциированный эксперт Chatham House, директор по исследованиям Центра новых идей), половина доверяет негосударственным СМИ — 50%.

Православная церковь на втором месте с 45%. Тройку лидеров замыкает штаб незарегистрированного кандидатом в президенты экс-банкира Виктора Бабарико с 43%.

Католическая церковь заручилась доверием 42% белорусских горожан. Далее с 40% следуют администрации их предприятий.

ТОП-10 включает в себя оппозиционный литовский «Штаб Светланы Тихановской» — ему доверяют 39% опрошенных. Ещё 39% доверяют созданному по инициативе Тихановской оппозиционному «Координационному совету по трансферу власти в Белоруссии». Независимые профсоюзы набрали также 39%. Армия с 37% и налоговые органы с 31% замыкают первую десятку.

Во вторую вошли белорусская милиция с 25% и президент (вероятно, Александр Лукашенко) с 24%. Конституционный суд с 23% следует далее в рейтинге доверия. За ним — созданное переметнувшимся на сторону оппозиции экс-чиновником Павлом Латушко варшавское «Народное антикризисное управление» с 22%.

Совмин Белоруссии заручился доверием 22% белорусских горожан, и столько же доверяют КГБ. Затем следуют местные органы власти — 21%, судебные органы — 20%, официальные профсоюзы (ФПБ) — 20%, некая «протестантская церковь» с 18% (Chatham House не поясняет, какая именно из малочисленных белорусских протестантских церквей). Национальное собрание (парламент, «палаточники») вынуждено довольствоваться 18%, государственные СМИ — 16% (почти в три раза ниже, чем у негосударственных), и 15% — Центризбирком.