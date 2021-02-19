Сергей Артёменко, 19 февраля 2021, 21:00 — REGNUM Международный скандал разгорелся утром 30 октября, формальным поводом для которого стало распространённое заявление МИД России: замминистра иностранных дел Олег Сыромолотов констатировал, что протестные акции в Белоруссии радикализировались и управлялись в том числе с территории Украины.

Взаимопонимание
Взаимопонимание
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"Действительно, располагаем информацией о том, что дестабилизацией ситуации в Белоруссии управляли, в том числе с территории Украины», — сообщил представитель официальной Москвы.

Заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов
Заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов
President.tatarstan.ru

МИД Украины в лице замминистра отреагировал незамедлительно. Василий Боднар в ответ заявил: «Категорически отвергаем инсинуации заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова о том, что якобы с территории Украины «руководили дестабилизацией ситуации в Белоруссии».

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Боднар уверен, что «Украина никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, в отличие от России и её спецслужб».

Украинский дипломат отметил: «Значительная мера ответственности за нынешнюю ситуацию в Белоруссии лежит именно на России, которая коварно пытается лишить белорусский народ независимости и суверенитета, захватить его достояние и активы».

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«Россия боится демократической Украины, боится демократизации Белоруссии, а потому постоянно прибегает к попыткам дискредитации и манипуляций. Но усилия России посеять раздор между украинским и белорусским народами заранее обречены на поражение, как и ничтожные попытки перебросить на Украину ответственность за собственную подрывную деятельность РФ», — резюмировал замглавы МИД Украины.

Заместитель главы МИД Украины Василий Боднар
Заместитель главы МИД Украины Василий Боднар
Mfa.gov.ua

Москва и Минск не впервые ставят вопрос о вмешательстве в белорусский конфликт с территории Украины. Накануне, 29 октября, Александр Лукашенко прокомментировал общественно-политическую обстановку в Польше, Литве и на Украине, распорядившись закрыть границу не только с Евросоюзом, но и с Украиной.

На совещании в президентском дворце Лукашенко рассказал о разговоре с госсекретарём США Майклом Помпео, сообщив: «И я его предупредил: если только там дернутся со стороны Польши, Литвы и, может, Украины (это даже не обсуждается, им не до этого), а вот поляки и литовцы, в основном поляки (что там литовцы — армии нет), — ну, мы будем отвечать».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
kremlin.ru

Вечером того же 29 октября Госпогранкомитет Белоруссии проинформировал: «В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Белоруссия временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины».

Очевидно, такая мера белорусской стороной была принята не спонтанно. Предлог в виде пандемической угрозы стал стандартным в ограничительной практике, когда надо прикрыть политический мотив. Таковой просматривается, если обратить внимание на предыдущие заявления Лукашенко.

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На совещании 9 октября он заявил: «Почему литовцы, поляки и украинцы лезут к нам? Потому что у них катастрофическая ситуация, надо население отвлечь, а еще пальцем показать, что мы в этом виноваты. Поэтому потерпите немножко — с ними люди там скоро начнут разбираться».

Выступая 17 октября на женском форуме в Минске, Лукашенко пожелал «обратиться к народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне!».

Александр Лукашенко во время выступления на женском форуме «За Беларусь»
Александр Лукашенко во время выступления на женском форуме «За Беларусь»
President.gov.by

На совещании 3 сентября Лукашенко сообщил, что на обстановку в Белоруссии в большей мере влияют внешнее вмешательство во внутренние дела страны и управление протестными акциями из-за рубежа, констатировав: «Оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает».

На заявления украинского МИД в Минске реагируют весьма резко, плохо скрывая раздражение и прозрачно намекая на непрофессионализм коллег и внешнее управление Украиной. Так, 1 октября пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз сообщил прессе: «Последние заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, его вольные и неуважительные рассуждения на тему легитимности белорусского руководства больше похожи не на дипломатию, а на участие в конкурсе на самые хлесткие, хоть и пустые по своему содержанию фигуры речи. Наверное, очень хочется догнать или даже опередить ретивых участников этого шоу из некоторых других соседних стран в надежде на высокую оценку со стороны его режиссеров и жюри. При этом не покидает ощущение, что желание любой ценой оказаться на сцене затмило у выступающих все остальные чувства, включая реальность восприятия окружающего мира».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
Gov.ua

«Белоруссия настроена на сохранение и развитие добрососедских отношений с Украиной. Последние высказывания представителей официального Киева уже привели к острому дефициту доверия к украинским коллегам. А ведь это чревато ощутимым ущербом для всего белорусско-украинского сотрудничества. Понимают ли это в Киеве?» вопрошал официальный представитель МИД Белоруссии.

«Рассчитываем все-таки, что Украина в выстраивании отношений с Белоруссией будет исходить из собственных национальных интересов, а не иллюзорных и навязанных извне. Сможет освободиться от «удушающих объятий» своих западных партнеров. Пока еще продолжаем верить в то, что руководство украинского внешнеполитического ведомства сможет адекватно оценить и осознать губительность нынешней линии в отношениях с Белоруссией. Найдет в себе силы действовать на пользу именно своей страны», — добавил пресс-секретарь МИД Белоруссии.

Из этих заявлений (а с начала года их было немало) следует, что официальный Минск и Москва едины в понимании источника внешней угрозы. Как показал недавний скандал с «делом вагнеровцев», украинским властям есть что скрывать, что Боднар в нынешнем заявлении и продемонстрировал.

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Спецслужбы США руками украинских коллег пытались стравить Москву и Минск, и спецоперация почти удалась. Лукашенко сделал немало резких заявлений. Совбез Белоруссии в лице госсекретаря Андрея Равкова и вовсе дошёл до лживого обвинения России в подготовке военного вторжения.

Спецоперация сорвалась из-за утечки информации после совещания с высшими должностными лицами Украины, что вызвало большой скандал в Киеве и стало поводом для объяснений с Вашингтоном по специфическим каналам. Сейчас инцидент расследует украинское Государственное бюро расследований (ГБР).

Фиаско 10 сентября комментировали на пресс-конференции бывший глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов и бывший генеральный прокурор страны Юрий Луценко. Граждане не жалели сатиры в социальных сетях.

Одно из важнейших событий года прошло мимо МИД Украины, судя по нынешнему заявлению Боднара. Украинский чиновник пытается не замечать неудобные факты и представить ситуацию так, как будто Лукашенко — ребёнок в политике, белорусские спецслужбы менее профессиональны постмайданных украинских, и в целом у Киева больше дела до белорусской независимости и суверенитета.

Как будто не было ни спецоперации с «вагнеровцами», ни поддержки белорусских национал-радикалов с территории Украины — в том числе госструктурами и аффилированными с ними НГО. Как будто не Киев пытался изгнать Белоруссию из программы ЕС «Восточное партнёрство» и других международных программ и площадок. Как будто не на Украине осела белорусская политэмиграция, включая экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало, ресторатора Вадима Прокопьева и многих других.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
(сс) Private archive

Белорусско-украинская граница сегодня привлекает особое внимание белорусских спецслужб как направление тайных поставок оружия, взрывчатки и многого другого, необходимого для террористической деятельности. Не случайно и Москва, и Минск в унисон говорят о перспективе радикализации белорусского конфликта, в котором Лукашенко и радикальные группы оппозиции в одном шаге от большой крови.

Замминистра иностранных дел Украины пафосно и не очень грамотно попытался рассуждать на тему отношений между народами, отождествляя их с правительствами. Он сознательно умолчал о том, что Владимир Зеленский, как и необандеровский официальный Киев в целом, не признал итоги президентских выборов в Белоруссии, отказал Александру Лукашенко в легитимности и присоединился к санкциям ЕС и США, введённым против представителей официального Минска.

Бывший президент Украины Виктор Янукович
Бывший президент Украины Виктор Янукович
European Parliament

Уместно напомнить, что Лукашенко одним из первых поддержал государственный переворот на Украине. Уже в феврале 2014 года он отказал в легитимности Виктору Януковичу и всячески помогал «революционерам достоинства» убивать сограждан в Киеве, Одессе, под Корсунью и в Донбассе. Лукашенко переступил через свои обязательства в рамках Союзного государства Белоруссии и России, ОДКБ и двусторонних белорусско-российских договоров, отверг одобренный в Москве план федерализации Украины и оказал киевским мятежникам всевозможную помощь. Он до сих пор не признал Крым российским, создав парадокс выстраивания отношений со стратегическим союзником, территориальную целостность которого он не признаёт.

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Василий Боднар преподнёс очередной урок реальной политики, одинаково полезный не только для Минска, но и для Москвы. Если в Минске его усвоят, то внешняя политика будет выстраиваться не на проституированной «многовекторности», а на действительно союзной основе со всем вытекающим из этого позитивом российской поддержки.

Оригинал Украинский урок должен отучить Белоруссию от «многовекторной» проституции создан 31.10.2020 в 11:45Авторы: Сергей Артёменко