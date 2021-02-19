19 февраля 2021 | Время чтения 8 мин

Украинские политики живут в параллельной реальности и желают, чтобы в их кривое зеркало смотрели не только украинцы, но и соседние народы.

Сергей Артёменко, , 21:00 — REGNUM Международный скандал разгорелся утром 30 октября, формальным поводом для которого стало распространённое заявление МИД России: замминистра иностранных дел Олег Сыромолотов констатировал, что протестные акции в Белоруссии радикализировались и управлялись в том числе с территории Украины.

Взаимопонимание Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"Действительно, располагаем информацией о том, что дестабилизацией ситуации в Белоруссии управляли, в том числе с территории Украины», — сообщил представитель официальной Москвы.

Заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов President.tatarstan.ru

МИД Украины в лице замминистра отреагировал незамедлительно. Василий Боднар в ответ заявил: «Категорически отвергаем инсинуации заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова о том, что якобы с территории Украины «руководили дестабилизацией ситуации в Белоруссии».

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Боднар уверен, что «Украина никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, в отличие от России и её спецслужб».

Украинский дипломат отметил: «Значительная мера ответственности за нынешнюю ситуацию в Белоруссии лежит именно на России, которая коварно пытается лишить белорусский народ независимости и суверенитета, захватить его достояние и активы».

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«Россия боится демократической Украины, боится демократизации Белоруссии, а потому постоянно прибегает к попыткам дискредитации и манипуляций. Но усилия России посеять раздор между украинским и белорусским народами заранее обречены на поражение, как и ничтожные попытки перебросить на Украину ответственность за собственную подрывную деятельность РФ», — резюмировал замглавы МИД Украины.

Заместитель главы МИД Украины Василий Боднар Mfa.gov.ua

Москва и Минск не впервые ставят вопрос о вмешательстве в белорусский конфликт с территории Украины. Накануне, 29 октября, Александр Лукашенко прокомментировал общественно-политическую обстановку в Польше, Литве и на Украине, распорядившись закрыть границу не только с Евросоюзом, но и с Украиной.

На совещании в президентском дворце Лукашенко рассказал о разговоре с госсекретарём США Майклом Помпео, сообщив: «И я его предупредил: если только там дернутся со стороны Польши, Литвы и, может, Украины (это даже не обсуждается, им не до этого), а вот поляки и литовцы, в основном поляки (что там литовцы — армии нет), — ну, мы будем отвечать».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко kremlin.ru

Вечером того же 29 октября Госпогранкомитет Белоруссии проинформировал: «В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Белоруссия временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины».

Очевидно, такая мера белорусской стороной была принята не спонтанно. Предлог в виде пандемической угрозы стал стандартным в ограничительной практике, когда надо прикрыть политический мотив. Таковой просматривается, если обратить внимание на предыдущие заявления Лукашенко.

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На совещании 9 октября он заявил: «Почему литовцы, поляки и украинцы лезут к нам? Потому что у них катастрофическая ситуация, надо население отвлечь, а еще пальцем показать, что мы в этом виноваты. Поэтому потерпите немножко — с ними люди там скоро начнут разбираться».

Выступая 17 октября на женском форуме в Минске, Лукашенко пожелал «обратиться к народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне!».

Александр Лукашенко во время выступления на женском форуме «За Беларусь» President.gov.by

На совещании 3 сентября Лукашенко сообщил, что на обстановку в Белоруссии в большей мере влияют внешнее вмешательство во внутренние дела страны и управление протестными акциями из-за рубежа, констатировав: «Оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает».

На заявления украинского МИД в Минске реагируют весьма резко, плохо скрывая раздражение и прозрачно намекая на непрофессионализм коллег и внешнее управление Украиной. Так, 1 октября пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз сообщил прессе: «Последние заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, его вольные и неуважительные рассуждения на тему легитимности белорусского руководства больше похожи не на дипломатию, а на участие в конкурсе на самые хлесткие, хоть и пустые по своему содержанию фигуры речи. Наверное, очень хочется догнать или даже опередить ретивых участников этого шоу из некоторых других соседних стран в надежде на высокую оценку со стороны его режиссеров и жюри. При этом не покидает ощущение, что желание любой ценой оказаться на сцене затмило у выступающих все остальные чувства, включая реальность восприятия окружающего мира».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Gov.ua

«Белоруссия настроена на сохранение и развитие добрососедских отношений с Украиной. Последние высказывания представителей официального Киева уже привели к острому дефициту доверия к украинским коллегам. А ведь это чревато ощутимым ущербом для всего белорусско-украинского сотрудничества. Понимают ли это в Киеве?» — вопрошал официальный представитель МИД Белоруссии.

«Рассчитываем все-таки, что Украина в выстраивании отношений с Белоруссией будет исходить из собственных национальных интересов, а не иллюзорных и навязанных извне. Сможет освободиться от «удушающих объятий» своих западных партнеров. Пока еще продолжаем верить в то, что руководство украинского внешнеполитического ведомства сможет адекватно оценить и осознать губительность нынешней линии в отношениях с Белоруссией. Найдет в себе силы действовать на пользу именно своей страны», — добавил пресс-секретарь МИД Белоруссии.

Из этих заявлений (а с начала года их было немало) следует, что официальный Минск и Москва едины в понимании источника внешней угрозы. Как показал недавний скандал с «делом вагнеровцев», украинским властям есть что скрывать, что Боднар в нынешнем заявлении и продемонстрировал.

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Спецслужбы США руками украинских коллег пытались стравить Москву и Минск, и спецоперация почти удалась. Лукашенко сделал немало резких заявлений. Совбез Белоруссии в лице госсекретаря Андрея Равкова и вовсе дошёл до лживого обвинения России в подготовке военного вторжения.

Спецоперация сорвалась из-за утечки информации после совещания с высшими должностными лицами Украины, что вызвало большой скандал в Киеве и стало поводом для объяснений с Вашингтоном по специфическим каналам. Сейчас инцидент расследует украинское Государственное бюро расследований (ГБР).

Фиаско 10 сентября комментировали на пресс-конференции бывший глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов и бывший генеральный прокурор страны Юрий Луценко. Граждане не жалели сатиры в социальных сетях.

Одно из важнейших событий года прошло мимо МИД Украины, судя по нынешнему заявлению Боднара. Украинский чиновник пытается не замечать неудобные факты и представить ситуацию так, как будто Лукашенко — ребёнок в политике, белорусские спецслужбы менее профессиональны постмайданных украинских, и в целом у Киева больше дела до белорусской независимости и суверенитета.

Как будто не было ни спецоперации с «вагнеровцами», ни поддержки белорусских национал-радикалов с территории Украины — в том числе госструктурами и аффилированными с ними НГО. Как будто не Киев пытался изгнать Белоруссию из программы ЕС «Восточное партнёрство» и других международных программ и площадок. Как будто не на Украине осела белорусская политэмиграция, включая экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало, ресторатора Вадима Прокопьева и многих других.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало (сс) Private archive

Белорусско-украинская граница сегодня привлекает особое внимание белорусских спецслужб как направление тайных поставок оружия, взрывчатки и многого другого, необходимого для террористической деятельности. Не случайно и Москва, и Минск в унисон говорят о перспективе радикализации белорусского конфликта, в котором Лукашенко и радикальные группы оппозиции в одном шаге от большой крови.

Замминистра иностранных дел Украины пафосно и не очень грамотно попытался рассуждать на тему отношений между народами, отождествляя их с правительствами. Он сознательно умолчал о том, что Владимир Зеленский, как и необандеровский официальный Киев в целом, не признал итоги президентских выборов в Белоруссии, отказал Александру Лукашенко в легитимности и присоединился к санкциям ЕС и США, введённым против представителей официального Минска.

Бывший президент Украины Виктор Янукович European Parliament

Уместно напомнить, что Лукашенко одним из первых поддержал государственный переворот на Украине. Уже в феврале 2014 года он отказал в легитимности Виктору Януковичу и всячески помогал «революционерам достоинства» убивать сограждан в Киеве, Одессе, под Корсунью и в Донбассе. Лукашенко переступил через свои обязательства в рамках Союзного государства Белоруссии и России, ОДКБ и двусторонних белорусско-российских договоров, отверг одобренный в Москве план федерализации Украины и оказал киевским мятежникам всевозможную помощь. Он до сих пор не признал Крым российским, создав парадокс выстраивания отношений со стратегическим союзником, территориальную целостность которого он не признаёт.

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Василий Боднар преподнёс очередной урок реальной политики, одинаково полезный не только для Минска, но и для Москвы. Если в Минске его усвоят, то внешняя политика будет выстраиваться не на проституированной «многовекторности», а на действительно союзной основе со всем вытекающим из этого позитивом российской поддержки.