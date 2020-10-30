Минск, , 13:10 — REGNUM Протестные акции в Белоруссии радикализировались и управлялись в том числе с территории Украины. Об этом заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

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«Действительно, располагаем информацией о том, что дестабилизацией ситуации в Белоруссии управляли, в том числе с территории Украины», — заявил российский чиновник.

Как сообщает «РИА Новости», по его оценке «сейчас масштабы протестных акций в республике, несмотря на поддержку извне, постепенно сокращаются».

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«Однако отмечаем их всё большую радикализацию: людей на улицы выходит меньше, но среди них становится больше воинствующих молодчиков с арматурой и булыжниками, настроенных на агрессивные действия против правоохранителей», — добавил замминистра иностранных дел.

Он отметил также, что «наши белорусские соседи реально оценивают все угрозы, исходящие от внешних сил» и сообщил: «Поддерживается тесное взаимодействие компетентных органов России и Белоруссии по проблематике обеспечения безопасности».

В официозном заявлении Сыромолотова сказано также, что «ключевым для двустороннего сотрудничества документом — Приоритетными направлениями и первоочередными задачами дальнейшего развития Союзного государства на 2018−2022 годы — предусматривается реализация ежегодных планов совместных мероприятий по противодействию терроризму на территории Союзного государства».

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