Берлин, 2 февраля, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Власти США впервые проявили готовность обсуждать с Германией отмену санкций против «Северного потока — 2» при выполнении некоторых условий. Об этом пишет 2 февраля германская газета Handelsblatt со ссылкой на источники в американской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

Собеседник издания отметил, что ФРГ должна выложить на стол переговоров пакетное решение. В противном случае, считают в США, проблему со строительством газопровода не получится решить.

Так, американская сторона заинтересована в увязке вопроса о газопроводе с механизмом, который позволит не допустить использование «Северного потока — 2» в случае сокращения транзитных поставок через Украину.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель обсуждала строительство газопровода с президентом США Джо Байденом в телефонной беседе, говорится в публикации.

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