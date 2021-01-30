Киев, , 12:50 — REGNUM С приходом к власти в США новой администрации президента Джо Байдена интерес к Украине и событиям в государстве в Вашингтоне однозначно вырос.

Об этом сообщила советник главы правления «Нафтогаза Украины», экс-замглавы МИД Украины Елена Зеркаль, которая сейчас находится с визитом в Вашингтоне.

Зеркаль отметила, что представители «Нафтогаза» «хорошо почувствовали», что интерес к Украине и событиям в стране сразу же «очень однозначно вырос», цитируют украинские СМИ.

«Новая администрация уже держит руку на пульсе и такое впечатление, что в Вашингтоне намерены существенно укрепить «контроль пульса»», — сообщила она.

Что касается непосредственно энергетики, советник главы правления «Нафтогаза» считает, что у новой власти интерес к теме «Северного потока-2» выше, чем у президента Трампа, «а желания и инструментов для остановки газопровода в США более чем достаточно».

«Имеющийся арсенал — это только верхушка айсберга проблем с завершением газового троянского коня РФ для Евросоюза. Новости, совсем нехорошие для россиян, чувствуем, не замедлят», — отметила бывший дипломат.

ИА REGNUM напоминает, что 27 января в МИД России выразили надежду, что партнеры из ЕС «устоят перед шантажом со стороны Вашингтона, угрожающего применением экстерриториальных санкций против участников этого проекта в целях продвижения в Европе своего дорогого и не отвечающего экологическим нормам сланцевого газа».

Елена Зеркаль ранее работала в МИД Украины и курировала почти все ключевые судебные процессы против России.

В января 2021 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что из-за газопровода «Северный поток», если учесть потерю ресурсов и потерю рабочих мест, Киев будет терять примерно $1,5 млрд в год.