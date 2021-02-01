Санкт-Петербург, 1 февраля, 2021, 15:01 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержан мужчина, из-за агрессивных действий которого в ходе несанкционированной акции 31 января один из полицейских был вынужден обнажить табельный пистолет. Это помогло охладить пыл группы манифестантов, действия полицейского признаны законными и соответствующими Закону о полиции.

Кадр видео, предоставленного ГУ МВД по СПб и ЛО Инцидент на Сенной площади, когда полицейский достал пистолет

Эта ситуация была зафиксирована журналистами, кадры случившегося были опубликованы и вызвали общественный резонанс.

Задержанный вечером 31 января 32-летний уроженец Архангельска, проживающий в Петербурге, сразу же признал свою вину и на камеру принёс извинения, сообщили 1 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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«Установлено, что именно он в компании еще нескольких агрессивно настроенных участников протестной акции применил насилие в отношении полицейских, несших службу на территории Сенной площади», — отметили в Главке МВД.

В отношении задержанного Главным следственным управлением СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ.

«Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания», — добавили в ГУ МВД.

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Напомним, по факту насилия в отношении силовиков на незаконных акциях 31 января в Петербурге возбуждены два уголовных дела. Есть задержанные.