Санкт-Петербург, , 22:26 — REGNUM Следственные органы СК России по Санкт-Петербургу возбудили два уголовных дела о применении насилия в отношении представителя власти в ходе незаконных массовых акций, прошедших 31 января 2021 года в центре Северной столицы.

По данным Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу, на Сенной площади неизвестные злоумышленники применили насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, обеспечивавших правопорядок во время проведения несанкционированного митинга.

«Проводятся активные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц совершивших данное преступление и привлечение их к уголовной ответственности», — заявили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Фигурант другого уголовного дела, возбужденного по той же части 1 статьи 318 УК РФ, уже задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий.

По версии следствия, этот мужчина 31 января около 12:30 мск на Пионерской площади у ТЮЗа во время несанкционированного митинга не менее двух раз ударил кулаком по голове бойца ОМОН ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, причинив ему физическую боль и телесные повреждения.

«В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается», — заявили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

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