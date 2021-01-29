Йошкар-Ола, 29 января, 2021, 20:36 — ИА Регнум. Прокуратура Марий Эл обжаловала приговор в отношении бывшего главного врача Перинатального центра в Йошкар-Оле, откуда в 2020 году был похищен ребёнок. Ранее Йошкар-Олинский городской суд оправдал экс-главу учреждения, сообщили в надзорном ведомстве.

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Суд вынес оправдательное решение, прокуратура настаивала на обвинительном приговоре, сообщил представитель надзорного ведомства изданию «Интерфакс-Поволжье». Решение обжаловано, добавили в в пресс-службе прокуратуры.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года в отделение новорожденных акушерского обсервационного отделения городского Перинатального центра через служебный вход проникла женщина. В одной из палат она обнаружила девочку, родившуюся три дня назад. Ребёнок был в палате один, мать находилась на осмотре у врача.

Женщина взяла ребенка, спустилась в приемный покой и вышла из роддома. Украденного ребенка она привезла домой, сказав мужу и родственникам, что это ее ребенок и их выписали из роддома. Похитительница была обнаружена вместе с ребенком в день кражи.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего») в отношении похитительницы, а в отношении главврача роддома дело завели по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Главврач перинатального центра после инцидента был уволен. По версии следствия, именно главный врач учреждения не обеспечил охрану территории и здания центра, в результате чего произошла кража новорожденной.

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Похитившей ребенка женщине в декабре прошлого года приговором суда было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима.

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