Йошкар-Ола, , 10:13 — REGNUM В Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего бывшего главного врача Перинатального центра в Йошкар-Оле, который обвиняется по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

В ведомстве подчеркнули, что похитительница не являлась ни сотрудником, ни пациенткой центра, однако смогла беспрепятственно проникнуть в палату и выйти из учреждения с чужим ребёнком.

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В рамках расследования было допрошено более 40 свидетелей, собрана достаточная доказательная база. Прокурором утверждено обвинительное заключение.

Как сообщало ИА REGNUM, девочку похитили днём 23 марта. По данному факту были возбуждены уголовные дела по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетнего»), ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), которые в дальнейшем объединили в одно производство. Был составлен фоторобот предполагаемой похитительницы.

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В ночь на 24 марта появилась информация, что ребёнок найден. Утром информацию о том, что ребёнок найден, подтвердили в правоохранительных органах. Новорожденная девочка была найдена по месту жительства подозреваемой. Ребёнка передали родителям.

Позднее глава Марий Эл Александр Евстифеев объявил выговор министру здравоохранения республики Марине Паньковой. А главврач перинатального центра был уволен. По версии следствия, именно главный врач учреждения не обеспечил охрану территории и здания центра, в результате чего произошла кража новорожденной.

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