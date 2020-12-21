Йошкар-Ола, , 21:59 — REGNUM Йошкар-Олинский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 34-летней местной жительницы, которая обвинялась по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Марий Эл.

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Установлено что женщина проникла в отделение новорожденных акушерского обсервационного отделения городского Перинатального центра через служебный вход днем 23 марта. В одной из палат она обнаружила девочку, родившуюся три дня назад. Ребёнок был в палате один, мать находилась на осмотре у врача.

Женщина взяла ребенка, спустилась в приемный покой и вышла из роддома. Украденного ребенка она привезла домой, сказав мужу и родственникам, что это ее ребенок и их выписали из роддома.

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Похитительница была обнаружена вместе с ребенком в день кражи. Свою вину женщина полностью признала.

Приговором суда ей назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима.

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Как сообщало ИА REGNUM, после инцидента глава Марий Эл Александр Евстифеев объявил выговор министру здравоохранения республики Марине Паньковой. Главврач перинатального центра был уволен. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности. По версии следствия, именно главный врач учреждения не обеспечил охрану территории и здания центра, в результате чего произошла кража новорожденной.

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