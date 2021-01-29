Санкт-Петербург, 29 января, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Из петербургского аэропорта «Пулково» в пятницу, 29 января, вылетел первый, с начала пандемии, самолет финской авиакомпании Finnair. Из Петербурга в Хельсинки отправились 70 пассажиров. Об этом 29 января сообщили в пресс-службе ООО «Воздушных Ворот Северной столицы» (ВВСС) — управляющей компании аэропорта.

Пресс-служба ВВСС. Аэропорт Пулково обслужил первый рейс авиакомпании Finnair в Хельсинки

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Напомним, ранее сообщалось, что Finnair после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, возобновляет пассажирские авиаперелеты из главных городов России в столицу Финляндии и обратно. Авиакомпания будет выполнять рейсы дважды в неделю: по пятницам и воскресеньям.

Расписание рейсов по пятницам следующее (для каждого аэропорта указано местное время): из столицы Финляндии самолеты вылетают в 12:05, прилет в Санкт-Петербург — в 14:15. В обратном направлении: вылет из Санкт-Петербурга — в 15:00, прилет в Хельсинки — в 15:05.

По воскресеньям отправление рейса из Хельсинки запланировано на 16:50, прилет в Санкт-Петербург — на 19:00. В обратном направлении: вылет из Пулково — в 19:45, прилет в Хельсинки — в 19:50.

«Расписание позволяет предложить пассажирам из Санкт-Петербурга не только рейсы в Финляндию, но и стыковки по маршрутной сети Finnair, включая Токио, Гонконг, Сеул, Лондон, Цюрих, Франкфурт и другое», — отметили в пресс-службе аэропорта.

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Напомним, что въезд в Финляндию граждан РФ с туристическими или рабочими целями по-прежнему закрыт. Из-за рубежа в страну могут попасть только те работники, чей труд связан с жизнедеятельностью страны.