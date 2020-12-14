Хельсинки, , 12:36 — REGNUM Власти Финляндии продлили ограничения на въезд для российских туристов как минимум до середины января 2021 года. Об этом 14 декабря сообщили в генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге.

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"Въезд в туристических целях в Финляндию закрыт как минимум до середины января», — отметили в генконсульстве.

По данным ассоциации туроператоров, правительство Финляндии продлило текущие ограничения на въезд, которые действовали до 13 декабря 2020 года, на срок как минимум до 12 января 2021 года из-за резкого роста числа случаев коронавируса во многих странах мира.

Как говорится в заявлении кабмина страны, несмотря на то, что количество новых случаев заболевания в Финляндии стало расти осенью «после спокойной летней ситуации», разрыв между эпидемиологической ситуацией в Финляндии и многих других странах в последнее время резко увеличился не в пользу других стран.

«Таким образом, ослабление ограничений не оправдано», — пришли к выводу финские власти.

На текущий момент ограничения на внешнее приграничное движение со странами, не входящими в Шенгенскую зону, сняты лишь для семи стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой. В «зеленом списке» Австралия, Япония, Руанда, Южная Корея, Сингапур, Таиланд и Новая Зеландия.

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