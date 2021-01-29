Санкт-Петербург, 29 января, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Примерно полтора миллиона петербуржцев уже переболели COVID-19. Об этом заявил 29 января глава Межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Евгений Шляхто в ответ на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

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По словам Шляхто, именно на число переболевших власти должны ориентироваться при планировании объемов вакцинации и введения или снятия ограничений. Он заявил, что сейчас в Петербурге идет исследование, которое поможет определить число переболевших ковидом в легкой или бессимптомной форме.

«Предварительно мы можем говорить о том, что болеют где-то 20−25%. То количество, которое есть, должно быть умножено на цифру 4−5, и тогда мы будем понимать количество людей, которое переболело», — сказал Шляхто.

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Напомним, сейчас, согласно официальной статистике, число случаев заражения в Петербурге достигло почти 330 тысяч с весны 2020 года. Таким образом, реальное число переболевших COVID-19, указывает Шляхто, может варьироваться от 1,3 млн до 1,6 млн человек.

«Наверное, где-то так, да. Миллиона полтора, наверное, точно переболело по самым скромным подсчетам. И по Москве такая же где-то статистика», — сказал Шляхто.

По его мнению, именно из-за этого показателя в Петербурге в последний месяц идет снижение заболеваемости. Он указал, что «формируется такой популяционный иммунитет», хотя город еще и «не достиг необходимой цифры».

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