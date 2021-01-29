Санкт-Петербург, , 11:40 — REGNUM В Петербурге вновь выросло суточное число новых носителей коронавируса. Об этом сообщает 29 января оперативный штаб. Увеличение темпов распространения инфекции происходит третьи сутки подряд, хотя пока суточная цифра меньше той, что наблюдалась в начале и середине января.

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За последние сутки в городе подтвердили еще 2284 случая заражения. Это второй показатель среди регионов страны после Москвы и на 156 случаев больше, чем днем ранее.

Всего в Северной столице, таким образом, за время пандемии вирус заразились коронавирусом 329 444 жителя. Выздоровели от COVID-19 за это же время 225 640 горожан, включая 3628 выписанных за последние сутки.

В России за 24 часа подтвердили еще 19 238 случаев заражения, их общее число по стране достигло 3 813 048.

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