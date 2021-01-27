Вашингтон, 27 января, 2021, 22:01 — ИА Регнум. США станут мировым лидером, потому что это нужно миру, заявил 27 января американский госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в Госдепе.

Цитата из х∕ф «Великий диктатор». Реж. Чарли Чаплин. 1940. США Новый «порядок»

Блинкен «Мир нуждается в руководящей роли Америки, и мы её будем играть, потому что мир гораздо более вероятно сможет решать проблемы и справляться с вызовами вместе с Соединёнными Штатами».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Блинкен был приведён к присяге вице-президентом США Камалой Харрис. О том, что США должны быть мировым лидером, заявлял на инаугурации президент Штатов Джо Байден.