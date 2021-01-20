Вашингтон, , 20:13 — REGNUM Соединённые Штаты будут лидером среди всех стран, пообещал американский президент Джо Байден в своей первой речи на Капитолийском холме 20 января.

Байден «Мы будет оказывать влияние на весь мир».

Президент Штатов пояснил, что США станут работать над безопасностью в мире.

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Ранее Байден в своей речи заявил, что с приходом демократов в США восторжествовала правда.

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