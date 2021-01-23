Бишкек, 23 января, 2021, 21:03 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса продемонстрировала полную несостоятельность медицины Киргизии и крайне плачевное состояние ее системы здравоохранения. Об этом на пресс-конференции заявила член межведомственной спецкомиссии Айдай Турсунбекова, передает «Sputnik Кыргызстан».

Med.kg Коронавирус. Киргизия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

По ее словам, проведенная комиссией проверка деятельности минздрава и других госорганов в сфере борьбы с COVID-19 показала, что «прогнила не только система здравоохранения» и что «дальше падать некуда».

Член специальной комиссии выразила возмущение тем, что занимающие руководящие должности чиновники ничего не делают для исправления ситуации в этой сфере.

«Они позволяют некоторым врачам-олигархам делать из госбольниц частный бизнес, а в это время наши молодые профессиональные медицинские кадры в поисках заработка вынуждены уезжать за границу», — констатировала она.

Читайте также: Вице-премьер Киргизии: «Деньги потрачены, здравоохранение в упадке»