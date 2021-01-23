Москва, 23 января, 2021, 18:00 — ИА Регнум. В Москве во время незаконных акций пострадали 39 правоохранителей, травмы несерьёзные. Об этом 23 января сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дмитрий Ветчинкин ИА Красная Весна ОМОН и протестующие

«Из сотрудников правоохранительных органов пострадали 39 человек. Но травмы незначительные», — сказал источник.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранители просили граждан разойтись, так как их акция не является согласованной. Однако несколько протестующих атаковали стражей порядка.

Ранее стало известно, что в Москве на Пушкинской площади, где сегодня, 23 января, собрались на несанкционированный митинг сторонники блогера Алексея Навального, атаковали сотрудников полиции, которые обеспечивают правопорядок.

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