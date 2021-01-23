Москва, , 14:32 — REGNUM В Москве на Пушкинской площади, где сегодня, 23 января, собрались на несанкционированный митинг сторонники блогера Алексея Навального, атаковали сотрудников полиции, которые обеспечивают правопорядок. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сотрудники полиции РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сторонники Навального, которых стражи порядка просят разойтись, так как их акция не является согласованной, не подчиняются законным требованиям сотрудников полиции. Особо буйные провокаторы атакуют сотрудников полиции — те проводят задержания.

Провокаторы начали закидывать полицейских и гвардейцев пластиковыми бутылками и яйцами. Задержания продолжаются.