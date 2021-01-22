Санкт-Петербург, 22 января, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге количество свободных коек под лечение больных с COVID-19 и пневмонией достигло рекордных значений за время пандемии. В настоящий момент свободны 3770 коек, что составляет 30,07% от всего коечного фонда. Об этом 22 января сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки в больнице Петербурга

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По официальным данным, за 21 января в городе было госпитализировано 607 взрослых с ковидом и подозрением на него. Для сравнения — на прошлой неделе в такой же день недели было госпитализировано 750 человек, неделей ранее — 799.

«Госпитализация детей с подозрением на COVID-19 cегодня составляет пять-десять человек в сутки. За вчерашний день госпитализировано девять детей», — добавили в ведомстве.

При сравнении предыдущего семидневного интервала с текущим — с 9 по 15 января и с 16 по 22 января 2021 года — снижение недельной суммы госпитализируемых составило 16,1%.

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Напомним, за 21 января зафиксировано 3104 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, умерли 59 человек. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 313 608 случаев заражения. От COVID-19 скончался 9181 человек. Выздоровели 202 307 человек.