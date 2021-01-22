Санкт-Петербург, , 11:00 — REGNUM Санкт-Петербург вновь опередил Москву по числу новых случаев заражения коронавирусом, обнаруженных за сутки. Об этом 22 января сообщает федеральный оперативный штаб. Такое «лидерство» второго по числу населения города РФ случается уже в третий раз за последние дни.

Больница Святого Георгия — одна из «ковидных» больниц Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

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В городе на Неве за предыдущие 24 часа выявили 3104 новых зараженных, а в столице — 3037 человек. Правда, сегодняшняя петербургская цифра на восемь случаев меньше той, что была днем ранее.

Всего в Петербурге за время пандемии вирус подхватили 313 608 человек. Выздоровели от COVID-19 из них — 202 307 человек, включая 4696 выписанных пациентов за последние сутки: это один из самых больших показателей суточной выписки для города.

Добавим, в России за сутки нашли 21 513 новых зараженных в 85 регионах, их общее число достигло 3 677 352 человек.

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