Бишкек, 21 января, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Россия безвозмездно предоставит Киргизии 500 тысяч доз противокоронавирусной вакцины «Спутник V». Об этом заявил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев, выступая на заседании республиканского парламента.

Mos.ru Российская вакцина от коронавируса «Спутник V»

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В свою очередь вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева отметила, что сейчас решаются вопросы, касающиеся доставки российской вакцины из Новосибирска.

Также глава киргизского минздрава сообщил, что для того, чтобы в Киргизию смогли завезти американскую вакцину Pfizer на 15 тысяч человек, агентство по развитию США (USAID) купит для республики специальный холодильник и шприцы.

ИА REGNUM напоминает, что в 2015 году власти Киргизии расторгли соглашение о сотрудничестве с правительством США, облегчавшее деятельность USAID и других американских фондов и организаций на территории республики.

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