Ростов-на-Дону, 20 января, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Организация вакцинации от COVID-19 в Ростовской области отсутствует. Это очевидно из доклада министра здравоохранения Донского края Юрия Кобзева, представленного в ходе регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом 19 января, передаёт ИА REGNUM. При этом до начала совещания в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Василий Голубевпроинформировал об активной реализации поручения президента РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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«У нас складывается ситуация, что не все муниципальные медорганизации подошли здраво к формированию заявки на поставку вакцины. Несмотря на неоднократные разъяснения со стороны сотрудников минздрава, заявленное число доз вакцины было 30 (для Каменского района) и 500 (для Целинского района), и мы понимаем, что это не 60% от численности населения муниципального образования. В таких районах, как Аксайский, Багаевский, Боковский, Верхнедонской, Весёловский, Волгодонский [перечислено ещё 20 муниципальных районов], главные врачи не понимают, как они будут осуществлять внутреннюю логистику вакцины внутри муниципалитета. Нам они не предоставили также информацию о приобретении морозильных камер и термоконтейнеров двух типов — активных и пассивных», — доложил чиновник.

Полностью подключены к порталу госуслуг, на котором можно записаться в очередь на прививку, только три [из 55 муниципальных образований] района — Боковский, Целинский и Чертковский. Не все поликлиники, расположенные даже в крупнейших городах (Ростов-на-Дону, Азов, Новочеркасск), оказались подключены к порталу в связи с отсутствием договоров с компанией «Ростелеком», уточнил Кобзев.

Кроме того, не все медицинские организации составили графики проведения вакцинации. Его необходимо проработать с учётом метеоусловий и забором вакцины из Ростова-на-Дону, так как в ближайшее время регион получит крупную поставку вакцины.

«Сейчас наступило время не перечисления проблем, а их ликвидации. Мы договаривались, что текущая неделя — это время для того, чтобы снять в полном объёме все проблемные вопросы. <…> У вас нет времени на раскачку, у вас есть время только на исполнение. <…> Министерство не только ставит задачи, но и организует исполнение. <…> Будьте добры, станьте на место жителя Ростовской области, который хотел бы вакцинироваться, и он должен беспрепятственно и быстро эту услугу получить. Некоторые процессы идут ещё в тестовом режиме. В понедельник следующей недели [25 января 2021 года] мы об этом говорить уже не будем», — раскритиковал работу донского минздрава губернатор Василий Голубев.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области планируется привить от COVID-19 более 2 млн человек. В настоящее время оба компонента антиковидной вакцины получили 934 человека. Однократно привиты 1 тыс. 753 человека. При этом желающих получить прививку не так много.